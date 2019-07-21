Партия Вакарчука хочет создать комитет Рады по оккупированным территориям. Она — не первая

Партия «Голос» хочет создать в Верховной Раде комитет по временно оккупированным территориям и должность вице-премьера по этим вопросам. Об этом сообщила кандидат от «Голоса» Тамила Ташева, передает theБабель.



«К сожалению, министерство не работает, его не воспринимают. Мы должны инициировать решение этого вопроса через комитет и вице-премьера», — сказала Ташева на брифинге в штабе политсилы.

В президентской партии «Слуга народа» еще 7 июля анонсировали создание комитета по оккупированным территориям.



«Мы не должны отдельно говорить про Крым, а отдельно про Донбасс. Мы, к слову, хотим создать в Верховной Раде комитет по оккупированным территориям. Это очень важный вопрос для стратегии развития страны», — заявлял советник президента по экономическим вопросам Даниил Гетманцев в эфире телеканала ATR.



11 июля замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что министерству так и не были переданы полномочия, которые декларировались во время его создания.



Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ было создано в апреле 2016 года.