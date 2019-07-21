В ОБСЕ подтвердили гибель пенсионерки в Донецке

СММ ОБСЕ подтвердила гибель женщины в Донецке во время обстрела 18 июля. Об этом сообщается в отчете миссии.



Медперсонал одной из донецких больниц сообщил наблюдателям, что вечером 18 июля к ним поступила 68-летняя женщина, которая вскоре скончалась из-за травматического и геморрагического шока в результате полученных многочисленных осколочных ранений в области брюшной полости и ног.



Женщина получила ранения во время полива растений во двое своего частного дома на ул. Макаренко, 7/2, в Киевском районе Донецка.



В доме патруль СММ видел свежую пробоину диаметром 1 метр в стене и крыше.