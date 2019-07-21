В Мирнограде мужчина вбросил в урну пачку бюллетеней и сбежал

На избирательном участке № 140750 в Мирнограде Донецкой области неизвестный вбросил бюллетени в урну для голосования. Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».
На место происшествия вызвали правоохранителей.
Видео инцидента на участке № 140750 опубликовал член «Зе Команды» в Покровске Михаил Питиус.
По сообщению местного сайта Мариуполя 0629, который в своем сообщении использует видео Питиуса, вброшенные бюллетени были отмечены в пользу мэра Покровска РусланаТребушкина и партии «Оппозиционный блок».
У наблюдателей «ОПОРЫ» также есть неподтвержденная информация о попытки вброса бюллетеней на участке № 140743 в том же Мирнограде.
Мирноград вместе с Покровском и Добропольем формируют избирательный округ № 50.