КПВВ «Майорское» восстановил работу - пиротехники закончили искать мины

Контрольно-пропускной пункт (КПВВ) «Майорское» возобновил работу в 19:24 после того как специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области закончили обследовать территорию на наличие взрывоопасных предметов.

«Пиротехники ГСЧС завершили работы по обследованию территории КПВВ "Майорское". Всего было обнаружено 12 взрывоопасных предметов: 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины. В 19:24 КПВВ "Майорское" возобновило свою работу», - написал глава ГСЧС Николай Чечеткин Чечеткин на своей странице в соцсети Facebook.

Сегодня утром КППВ «Майорское» приостанавливал работу из-за анонимного сообщения о минировании. После возобновления работы на территории КПВВ выявили минометную мину и контрольный пункт вновь приостановил работу.