У Зеленского озвучили первые шаги к миру на Донбассе

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков перечислил первые шаги, которые планирует предпринять офис президента Украины для разрешения конфликта на Донбассе.



Отвечая на вопрос корреспондента «Новостей Донбасса», будут ли в парламенте голосовать за продление закона «об особом статусе» («Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», - ред.) Донбасса в октябре, Разумков назвал Владимира Зеленского первым президентом, который «начал реально имплементировать Минские договоренности».



По словам главы партии, разведение сторон в Станице Луганской и заключенное перемирие на фронте позитивно влияют на ситуацию.



Разумков заверил, что вскоре Минские соглашения «начнут выполняться», а параллельно может быть запущен «нормандский формат». Он напомнил, что Владимир Зеленский направил Великобритании и США предложение участвовать в переговорах по вопросу Донбасса.

Еще одним шагом по урегулированию конфликта Разумков назвал реализацию информационной стратегии Офиса президента.



«Важно имплементировать информационную стратегию. Без парламента и Кабмина это нереально. Это получится с осени, когда будет сформирована Верховная Рада и в продолжение избраны премьер и Кабинет министров», - резюмировал Разумков.

В октябре 2018 года депутаты продлили действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до 31 декабря 2019 года. Документ хоть и был принят Верховной Радой, но вступает в силу только после вывода незаконных вооруженных формирований с территории Украины и проведения местных выборов на Донбассе.



19 июля в Конституционный суд Украины (КС) было подано представление с подписями 53 народных депутатов о признании неконституционными законов о так называемом особом статусе Донбасса и амнистии участников конфликта. Документ подписала вся фракция партии «Самопомощь».