Явка на выборы в Донецкой области пока самая низкая

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20 часов вечера 21 июля составила 49,39%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины, согласно которым известно об активности избирателей на 100 округах из 199 по всей стране.

Активность избирателей в Донецкой области – 44,7%, - самая низкая по сравнению с остальными регионами. В Луганской области явка – 50,03%.



