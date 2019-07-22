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Явка избирателей на парламентских выборах – почти 50%

22 июля 2019, 00:10

Явка избирателей на парламентских выборах – почти 50%

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду составила 49,84% по данным всех 199 избирательных округов по стране. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Украины.

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В Винницкой области явка составила 51,03%, в Волынской - 52,26%, Днепропетровской - 50,91%, Донецкой - 45,71%, Житомирской - 51,48%, Закарпатской - 41,16%, Запорожской - 50,82%, Ивано-Франковской - 48,04%, Киевской - 50,30%, Кировоградской - 49,40%, Луганской - 49,23%, Львовской - 53,42%, Николаевской - 47,09%. Одесская область показала явку 46,97%, Полтавская - 54,10%, Ровенская - 48,02%, Сумская - 52,24%, Тернопольская - 54,21%, Харьковская– 50,43%, Хмельницкая - 53,17%, Черкасская область - 51,53%, Черновицкая - 42,06%, Черниговская - 54,80%, Херсонская - 43,93%, Киев - 48,97%.

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Таким образом, наиболее активной стала явка избирателей в Черниговской, Тернопольской и Полтавской областях. Наиболее пассивной – в Закарпатской, Черновицкой и Херсонской областях.  

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Парламентские выборы 2019 явка на выборах

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