ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений «хлебного перемирия» на Донбассе

С начала суток, 21 июля, когда было объявлено бессрочное «хлебное перемирие», Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.



Так, в период между 00:01 и 16:00 21 июля миссия зафиксировала в общей сложности 75 нарушений режима прекращения огня (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия).



Уточняется, что почти все обстрелы (74, в том числе 2 взрыва) были зафиксированы в период между 00:01 и 8:00 по территории Луганской области, в районах к востоку от Попасной (подконтрольной правительству), и вблизи Золотого (подконтрольное правительству).



В период между 8:01 и 12:00 миссия зафиксировала 1 взрыв в Донецкой области, неподалеку от Авдеевки (подконтрольна правительству).



В период между 12:01 и 16:00 не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

Вечером 21 июля пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что на Донбассе с полуночи не произошло ни одного обстрела позиций украинских военных.



17 июля в Минске была достигнута договоренность, что с 00:01 21 июля начинается бессрочное прекращение огня.



Эта договоренность впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.