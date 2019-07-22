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ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений «хлебного перемирия» на Донбассе

22 июля 2019, 08:17

ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений «хлебного перемирия» на Донбассе

С начала суток, 21 июля, когда было объявлено бессрочное «хлебное перемирие», Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в период между 00:01 и 16:00 21 июля миссия зафиксировала в общей сложности 75 нарушений режима прекращения огня (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия).

Уточняется, что почти все обстрелы (74, в том числе 2 взрыва) были зафиксированы в период между 00:01 и 8:00 по территории Луганской области, в районах к востоку от Попасной (подконтрольной правительству), и вблизи Золотого (подконтрольное правительству).

В период между 8:01 и 12:00 миссия зафиксировала 1 взрыв в Донецкой области, неподалеку от Авдеевки (подконтрольна правительству).

В период между 12:01 и 16:00 не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

Вечером 21 июля пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что на Донбассе с полуночи не произошло ни одного обстрела позиций украинских военных.

17 июля в Минске была достигнута договоренность, что с 00:01 21 июля начинается бессрочное прекращение огня.

Эта договоренность впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.

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