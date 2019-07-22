Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штаб ООС сообщил об одном обстреле украинских позиций на Донбассе

22 июля 2019, 09:11

Штаб ООС сообщил об одном обстреле украинских позиций на Донбассе

За минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны один раз, заявил штаб операции Объединенных сил.

Уточняется, что боевики один раз обстреляли позиции украинской армии в районе Хутора Вольный в Луганской области из оружия БМП и крупнокалиберного пулемета.

Открывался ли огнонь в ответ, не уточняется. При этом по данным украинской разведки разведки 21 июля один боевик погиб и двое ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе ООС.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», — подчеркивается в сообщении.

К вечеру 21 июля миссия ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений «хлебного перемирия», которое началось в полночь воскресенья.

17 июля в Минске была достигнута договоренность, что с 00:01 21 июля начинается бессрочное прекращение огня.

Эта договоренность впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.

ТЕМЫ

Организации
Штаб ООС
События
прекращение огня режим тишины ситуация на фронте
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:37
Донбасс накануне и в день выборов. Главное за неделю
16:44
В ОБСЕ подтвердили гибель пенсионерки в Донецке
10:04
Глава «Компартии ДНР» заявил о попытке взорвать его автомобиль
09:42
Вечером Первомайск был обстрелян. «ЛНР» заявила о погибшей и пострадавших
08:05
Бессрочное прекращение огня началось на Донбассе
21:16
В «ДНР» заговорили о возобновлении полноценной работы «Донбасс Арены»
20:49
Глава «ЛНР» заявил, что «особый статус» поможет присоединиться к России
09:51
В Луганске шесть женщин и ребенок получили химические ожоги
22:49
Тайные консультации о деле МН17 и гражданские жертвы. Главное о неподконтрольном Донбассе за день
22:10
В «ЛНР» заявили, что могут развернуть КПП у Счастья на время ремонта моста у Станицы Луганской
18:27
В результате стрельбы в Ясиноватой ранен мужчина
16:46
Глава «ДНР» заявил, что не поддерживает план Медведчука
15:11
ОБСЕ увидела запрещенное вооружение по обе стороны фронта в Луганской области
12:39
ОБСЕ рассказала о длинных очередях на блокпостах под Донецком
10:12
Под Луганском мужчина был ранен при подрыве на мине
все новости
09:31
«Слуга народа», вероятно, сможет получить однопартийное большинство в Раде. Впервые в истории Украины
09:16
Директор Авдеевского коксохима Ахметова победил на своем округе
09:11
Штаб ООС сообщил об одном обстреле украинских позиций на Донбассе
08:48
ЦИК показала результаты выборов в Раду после обработки 40% протоколов
08:31
На округе № 49 побеждает кандидат ОПЗЖ. Колесников признал поражение
08:17
ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений «хлебного перемирия» на Донбассе
00:10
Явка избирателей на парламентских выборах – почти 50%
23:45
В СНБО не исключают конкретных санкций за выдачу Россией паспортов на Донбассе
22:37
Донбасс накануне и в день выборов. Главное за неделю
22:13
ЦИК сообщила первые данные об итогах выборов в Раду
22:12
Пять партий в парламенте. Свежие данные экзит-полов
22:05
За кого голосовал Донбасс: опрос в Мариуполе и Славянске ►
21:56
Явка на выборы в Донецкой области пока самая низкая
21:49
У «Слуги народа» есть 3-4 кандидата на пост премьера. Тимошенко не рассматривают
20:44
КПВВ «Майорское» 22 июля работать не будет
все новости
ВИДЕО
За кого голосовал Донбасс: опрос в Мариуполе и Славянске ►
21 июля, 22:05
Более 500 млн гривен выделено из бюджета на финансирование политпартий
19 июля, 23:43
Зачем мэры Донбасса «штурмуют» Раду ►
19 июля, 23:21
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция