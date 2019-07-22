Штаб ООС сообщил об одном обстреле украинских позиций на Донбассе

За минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны один раз, заявил штаб операции Объединенных сил.



Уточняется, что боевики один раз обстреляли позиции украинской армии в районе Хутора Вольный в Луганской области из оружия БМП и крупнокалиберного пулемета.



Открывался ли огнонь в ответ, не уточняется. При этом по данным украинской разведки разведки 21 июля один боевик погиб и двое ранены.



С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе ООС.



«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», — подчеркивается в сообщении.

К вечеру 21 июля миссия ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений «хлебного перемирия», которое началось в полночь воскресенья.



17 июля в Минске была достигнута договоренность, что с 00:01 21 июля начинается бессрочное прекращение огня.



Эта договоренность впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.