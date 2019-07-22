Директор Авдеевского коксохима Ахметова победил на своем округе

Кандидат от партии «Оппозиционный блок» генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов одержал победу на выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе №45. Об этом свидетельствуют результаты подсчета ЦИК 100% протоколов по этому округу.



По данным ЦИК, она набирает 64,60%. За Магомедов проголосовали 8 781 человек.



Отметим, что по данному округу в парламент также выдвигалась сестра нардепа Надежды Савченко – Вера Савченко. Она набрала 3,95%.



Одномандатный избирательный округ № 45 включает город Авдеевку и часть поселков Ясиноватского района.

Авдеевский коксохимический завод является активом компании «Метинвест» Рината Ахметова.