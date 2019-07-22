КИУ: Голосование на выборах в Раду в целом соответствовало требованиям

В общественной организации «Комитет избирателей Украины» (КИУ) оценивают прошедшее накануне голосование на внеочередных выборах народных депутатов как в целом соответствующее требованиям украинского законодательства и международных стандартов. Об этом заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель на брифинге, передает «Интерфакс-Украина».



«По оценкам КИУ выборы было проведено в соответствии с требованиями украинского законодательства и международных стандартов», - сказал он.



В тоже время он отметил, что количество нарушений избирательного законодательства сопоставимо предыдущими парламентскими выборами 2014 года.