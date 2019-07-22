«Помогите нам достучаться к парламенту». ЦИК призвала решить проблемы переселенцев на выборах

Центральная избирательная комиссия надеется, что парламент нового созыва решит проблему предоставления права голоса вынужденно перемещненным лицам и другим категориям граждан.



«Мы хотим обратиться и к вам, уважаемые журналисты, помогите нам достучаться уже к новому парламенту», — сказал во время брифинга заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.



Он отметил, что помимо ВПЛ полностью реализовать свое право голоса не могут люди, которые не имеют четкого места регистрации и избирательного адреса. «Есть большое количество людей, которые якобы выбыли со своего места регистрации — таких почти миллион. Но из-за того, что они не привязаны ни к какому месту, они голосовать не может», — добавил он.



Также Радченко указал на проблему организации голосования военных на линии соприкосновения на Донбассе. «В этот раз, в соответствии с законом, ЦИК не имела возможности создать специальные избирательные участки», — рассказал замглавы Центризбиркома.



Говоря о проблемах переселенцев, Радченко напомнил, что ЦИК поддерживала законопроект общественных организаций, который бы дал возможность ВПЛ голосовать за кандидатов в депутаты по мажоритарным округам и на местных выборах. «Но парламент не прислушался, президент не подписал. Воз и ныне там», — подчеркнул Радченко.