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ОПОРА: Процесс подсчета голосов в 51-м округе на Донетчине затягивается

22 июля 2019, 11:03

ОПОРА: Процесс подсчета голосов в 51-м округе на Донетчине затягивается

Наблюдатели гражданской сети ОПОРА внимательно следят за ситуацией на округе № 51 в Донецкой области, так как там затягивается процесс подсчета голосов. Об этом заявила глава правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

«Под нашим пристальным вниманием 51-й округ, Донецкая область», — сказала она.

Айвазовска отметила, что несмотря на то, что там только два избирательных участка и небольшое количество избирателей, протоколы возвращаются на уточнение. «И этот процесс затягивается по непонятным причинам. Очевидно, что там есть политически мотивированные определенные признаки», — подчеркнула она.

51-й округ находится в прифронтовом поселке Зайцево.

Окружная комиссия была эвакуирована из-за сообщения о минировании. Обе участковые комиссии отправлены окружной избирательной комиссией на составление уточнения в протоколе. По состоянию на 7:30 одна из УИК уже вернулась.

На данный момент ЦИК получила данные только 50% электронных протоколов из округа №51.

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