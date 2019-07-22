За Надежду Савченко проголосовало 8 человек. Победителю хватило 220 голосов

Действующий народный депутат Надежда Савченко набрала 1,20% электоральной поддержки. За нее проголосовало 8 человек. Об этом свидетельствуют данные ЦИК, который обработал 100% протоколов по округу № 51.



В округе № 51 (часть Горловки, включая Зайцево, и часть Бахмутского района Донецкой области) побеждает лидер общественной организации «Никто, кроме нас», самовыдвиженец Александр Ковалев. Он набрал 33,03% (это 220 голосов избирателей). Самовыдвиженец, руководитель Военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин получил 18,61%.



Надежде Савченко предъявляли обвинение в попытке свержения конституционного строя, посягательстве на жизнь президента Украины, подготовке террористического акта, содействии деятельности террористической организации и незаконном владении оружием.