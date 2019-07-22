Глава группировки «ДНР» заявил о высокой готовности вхождения в РФ. Ждет появления «окна возможностей»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что хочет союза с Россией и допускает вхождение в состав РФ отдельных районов Донецкой и Луганской областей при появлении «окна возможностей». Об этом он сказал в интервью «Федеральному агентству новостей».



Отвечая на вопрос, каким он видит будущее «республик», Пушилин заявил, что в 2014 году «на референдуме» (который официально не признан в том числе и РФ — прим.) люди проголосовали «в абсолютном своем большинстве» за «государственную самостоятельность».



«Поэтому вопросы о каких-то присоединениях куда-либо могут решать только наши граждане. Что для них ближе — это, конечно же, союз с Российской Федерацией, и я тоже этого бы хотел», — подчеркнул Пушилин.



Также он назвал «не совсем уместным» объединение с «ЛНР», «потому что затратило бы определенные ресурсы».



По его словам, во главе угла стоит интеграция с Россией территорий Донбасса под контролем как «ДНР», так и «ЛНР».



Отвечая на вопрос, возможно ли признание «ДНР» и «ЛНР» Россией, Пушилин сказал: «Все зависит от геополитической ситуации. Нужны определенные возможности, такие же, какие позволили получать паспорта Российской Федерации. Время покажет».



Говоря о возможности вхождения в состав РФ, Пушилин заявил, что ОРДЛО в 2019 году готовы к этому намного больше, чем в 2014-м.



«Но при этом стоит учитывать предыдущие вопросы и ответы — необходимо окно возможностей. С нашей стороны, конечно же, есть желание, но не все так просто. Геополитические вопросы сейчас стоят на первом плане во всех странах, во всем мире», — резюмировал Пушилин.



Ранее глава «ЛНР» заявил, что «особый статус» поможет присоединиться к России.