Луганская область: Шахов лидирует, Москаль не проходит, брат Медведчука соперничает с кандидатом «Оппоблока»

Представители партий «Оппозиционный блок» Виктория Гриб и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Сергей Медведчук соперничают в округе № 105 в Луганской области, набирая по результатам обработки двух из шести протоколов 38,58% и 34,36% голосов соответственно. По данным ЦИК, остальные кандидаты на этом округе набирают менее 10% голосов.



В округе № 106 с небольшим отрывом лидирует представитель партии «Слуга народа» Алексей Кузнецов — 21,26% голосов по результатам обработки 64,28% протоколов. Самовыдвиженец Юрий Фурман набрал 20,02% голосов, представитель ОПЗЖ Валерий Черныш — 17,59. Экс-глава Луганской и Закарпатской областных госадминистраций Геннадий Москаль набирает 11,49% голосов, остальные кандидаты — менее 8%.



В округе № 107 побеждает самовыдвиженец Александр Сухов — 33,24% голосов по результатам обработки 24,59% протоколов. На втором месте кандидат от «Слуги народа» Александр Сорокин — 16,75% голосов. От него с минимальной разницей отстает кандидат от ОПЗЖ Эдуард Щеглаков (16,48%) и действующий нардеп, самовыдвиженец Сергей Рыбалка с 13,87% голосов избирателей. У остальных кандидатов — менее 5%.



В округе № 112 по результатам обработки 47,5% протоколов лидирует кандидат-самовыдвиженец Сергей Вельможный (34,79%). С ним соперничает представитель партии ОПЗЖ Александр Чернецов (31,01%). За ним с 17,45% голосов следует кандидат от «Слуги народа» Ярослав Мисинкевич, у остальных кандидатов — менее 6% голосов.



В округе № 113 лидирует представитель партии ОПЗЖ Александр Лукашев — 32,23% голосов по результатам обработки 20,20% протоколов. Второе и третье места занимают кандидат от «Слуги народа» Вита Слипец (22,19% голосов) и самовыдвиженец Владимир Струк (14,05%) соответственно, у остальных кандидатов — менее 8%.



В округе № 114 уверенно лидирует действующий нардеп, самовыдвиженец Сергей Шахов — 48,02% по результатам обработки 26,02% протоколов. Кандидат от «Слуги народа» Максим Моисеев набирает 21,96% голосов, самовыдвиженец Валерий Мошенский — 20,12%, остальные — менее 4%.