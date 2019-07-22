В полицию поступило ложное сообщение о минировании всех школ в Счастье

Сегодня около 8:00 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что все детские сады и школы в Счастье Луганской области заминированы. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.



Для проверки сообщения в учебные заведения прибыли полицейские взрывотехники и кинологи, сотрудники следственно-оперативной группы Новоайдарского отдела полиции, специалисты ГСЧС.



На территории города Счастье находится 5 школ и 2 детских сада. В двух школьных заведениях расположены три избирательных участка, работники которых на момент получения сообщения продолжали подсчет голосов.

Из помещения детского сада «Ивушка» были немедленно эвакуированы 41 человек — это воспитанники и работники учреждения. Работа избирательных комиссий не прекращалась.



Полицейские окружили прилегающую к зданиям территорию. Специалисты проверили все указанные в анонимном сообщении объекты. Опасных предметов обнаружено не было.