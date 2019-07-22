Возле КПВВ «Майорское» продолжают искать взрывчатку

Пиротехники ГСЧС продолжают обследование территории у КПВВ «Майорское» на Донбассе. На данный момент планируется обследовать около 8 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.



21 июля от главного управления Нацполиции Украины в Донецкой области поступила информация о заминировании КПВВ «Майорское».



При обследовании территории КПВВ пиротехники ГСЧС обнаружили взрывоопасные предметы. Было найдено 1 минометную мину 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат и фрагмент минометной мины.



Утром 22 июля функционирование КПВВ «Майорское» временно приостановлено.