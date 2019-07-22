Генпрокурор Луценко ушел в отпуск

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске.Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.Она добавила, что также ушла в отпуск.
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