Лукашенко предложил ЕС «сказать Б» относительно ситуации в Украине

Украина нуждается в поддержке со стороны Европейского союза, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с представителем ЕС в Беларуси Андреа Викторин. Об этом сообщает агентство «БелТА».



«У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил. Прошли президентские, парламентские выборы, важный вопрос так или иначе там решен — вопрос власти. В свое время Европейский союз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине», — сказал Лукашенко.



Белоруссия, Украина и Европейский союз «живут в одном регионе», пояснил он. «Этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить», — продолжил президент Белоруссии, говоря о соседней стране.



Лукашенко считает, что за происходящее в Украине ответственен Европейский союз, так как предложил ей альтернативу — пойти на сближение с Европой. «Украина пошла и ориентируется на Европу, наверное, сейчас больше, чем на Россию, Беларусь, ЕАЭС. Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу», — подчеркнул Лукашенко.