Глава «ДНР» оценил возможность перехода на российский телефонный код

Для перехода мобильного оператора группировки «ДНР» «Феникс» на российский телефонный код «+7» необходимы политические решения со стороны России. Об этом заявил глава «ДНР» Денис Пушилин в интервью «Федеральному агентству новостей».



По словам Пушилина, со стороны «Феникса» технически все готово. «<...> но необходимы политические решения и, как вы понимаете, не только со стороны Донецкой народной республики», — подчеркнул он.

Весной 2018 года в группировке «ДНР» заявили о скором переходе на российский телефонный код. Также о возможности перехода на код «+7» заявляли в группировке «ЛНР».



