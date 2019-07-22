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СБУ обвиняет менеджмент «ArcelorMittal Кривой Рог» в небрежном использовании инвестиций

22 июля 2019, 17:21

СБУ обвиняет менеджмент «ArcelorMittal Кривой Рог» в небрежном использовании инвестиций

Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет менеджмент «ArcelorMittal Кривой Рог» в небрежном использовании инвестиций Лакшми Миттала. Об этом во время брифинга заявил исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов, передает «Интерфакс-Украина».

«Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию… не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан», – сказал Баканов.

В то же время он уточнил, что, скорее всего, речь будет идти не об административной ответственности.

Баканов добавил, что СБУ не арестовывала оборудование, однако изъяла документы.

Как отметил начальник следственного отделения управления СБУ в Днепропетровской области Игорь Ена, сотрудники предприятия препятствовали досмотру оборудования и пытались затянуть предоставление необходимой документации. При этом сотрудники СБУ зафиксировали нарушение правил эксплуатации оборудования, добавил он.

«В ходе налаживания работы одной из используемых в производстве установок, а именно машины непрерывного литья заготовок, были допущены существенные нарушения требований радиационной безопасности, в результате чего излучение… превысило допустимые нормы», – отметил Ена.

По его словам, зафиксированное превышение радиационного фона на уровне 4,4 мк3в/ч.

Сотрудники СБУ 20 июля провели обыски на ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог». Они также заблокировали проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет 140-150 млн долларов.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом «ArcelorMittal Кривой Рог» и рядом малых компаний, в частности, ПАО «ArcelorMittal Берислав».

«ArcelorMittal Кривой Рог» - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд гривен при стартовой цене 10 млрд гривен.

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