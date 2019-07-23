ЦИК обработала более 90% бюллетеней на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины посчитала 92,86% электронных протоколов с избирательных участков на досрочных выборах в Верховную Раду.



По партийным спискам в парламент проходят пять политсил: «Слуга народа» — 43,12%, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,03%, «Батькивщина» — 8,19%, «Европейская солидарность» — 8,14%, «Голос» — 5,86%.



Остальные партии не преодолевают 5-процентный барьер: «Радикальная партия Ляшко» — 4,01%, «Сила и честь» — 3,8%, «Оппозиционный блок» — 3,06%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 2,32%, «Партия Шария» — 2,24%, «Свобода» — 2,17%.



Явка по данным со всех 199 округов составила 49,84%.



Досрочные парламентские выборы состоялись 21 июля.