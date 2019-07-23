В Луганской области самовыдвиженец обошел кандидата ОПЗЖ на выборах в Раду

В округе № 112 (центр в Рубежном) Луганской области на внеочередных парламентских выборах победу одержал самовыдвиженец Сергей Вельможный. По результатам обработки всех электронных протоколов, он набрал 34,32% голосов.



Вельможный обошел выдвиженцев «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александра Чернецова (30,41%), «Слуги народа» Ярослава Мисинкевича (19,2%) и «Батькивщины» Александра Романовского (5,29%).



Остальные кандидаты набрали менее 5%.



Вельможный является советником главы благотворительного фонда действующего народного депутата Сергея Шахова. В свою очередь Шахов лидирует на округе № 114 (43,23% голосов после обработки 90,41% протоколов).