В ENEMO назвали выборы в Украине мирными, но с нарушениями во время предвыборной кампании

Наблюдатели Международной миссии по наблюдению за досрочными парламентскими выборами в Украине Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ENEMO оценили внеочередные парламентские выборы в Украине мирными и конкурентными. Об этом сказал глава миссии ENEMO Златко Вуйович на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Выборы проходили в конкурентной и в целом мирной среде, несмотря на жесткие сроки проведения выборов и недостатки законодательства», - отметил Вуйович.



Процесс голосования, а также подсчета голосов и передачу протоколов в миссии оценили также позитивно.



«Почти на всех наблюдаемых участках процедура подсчета голосов была выполнена надлежащим образом. Передача материалов осуществлялась упорядоченно и с соблюдением всех процедур», - проинформировали в миссии.



В то же время наблюдатели ENEMO зафиксировали ряд нарушений во время предвыборной кампании, в частности, скупка голосов избирателей и агитация госслужащими, сообщил Вуйович.



«Наблюдателями было сообщено о привлечении госслужащих к предвыборной агитации, давлении на избирателей и большом количестве возбужденных дел по скупке голосов, особенно в пользу кандидатов на одномандатных округах», - рассказал он.



Также в отчете миссии ENEMO указывается, что исходя концентрации СМИ в собственности нескольких лиц и их сильного влияния на редакционную политику, не было обеспечено равное и непредвзятое освещение предвыборной кампании.