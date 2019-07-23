СБУ обвиняет кинопрокатчиков в работе на спецслужбы РФ и саботаже украинских фильмов

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по подозрению украинских кинопрокатных компаний в перечислениях средств в адрес своих владельцев и спецслужб в РФ. Об этом говорится в материалах Шевченковского районного суда Киева, обнародованных в Едином реестре судебных решений.



Согласно материалам дела, уголовное производство открыто по обращению народного депутата.



«Из обращения народного депутата следует, что рынок кинопроката поделен между "В & Н Film Distribution Company", "Ukrainian Film Distribution", "Kinomania", "Volga Ukraine", "Multi Media Distribution", которые ежегодно получают в виде кассовых сборов в Украине около 100 млн долларов США. Указанные компании появились на украинском рынке как дочерние предприятия компаний РФ, имеют плодотворные финансово-хозяйственные отношения с российскими компаниями, их конечными владельцами выступают граждане РФ», - говорится в документах.



Обращение гласит, что деятельность этих компаний в Украине приводит к необходимости скрывать большую прибыль с помощью финансово-хозяйственных операций с субъектами хозяйствования, имеющими признаки фиктивности, а также сомнительных перечислений в адрес российских компаний за прокатные права.



«Указанные противоправные перечисления не остались без внимания спецслужб РФ, которые в течение 2014-2016 годов фактически заставили владельцев компаний, работающих на рынке кинопроката Украины, направлять часть своих доходов для финансирования действий неустановленных лиц с целью совершения массовых беспорядков на территории Украины, посягательства на ее территориальную целостность, дестабилизации политической и экономической ситуации», - говорится в сообщении.



В рамках расследования, суд предоставил СБУ доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов «Киномания» и «Вольга Украина» и дал доступ следователям к документам, содержащим банковскую тайну.



Согласно материалам суда, в июле СБУ попросила суд предоставить доступ к банковским счетам кинодистрибьюторов и суд дал временный доступ следователем ГСУ СБУ к документам, которые содержат банковскую тайну.