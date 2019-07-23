«Будет результат». Зеленский ознакомился с материалами дела по убийству Шеремета

Президент Украины Владимир Зеленский после ознакомления с собранными украинскими правоохранителями материалами по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета заявил, что ожидает раскрытия этого преступления. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Из того, что я увидел, не могу говорить, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат», — сказал он на брифинге после ознакомления с закрытыми материалами дела, которые ему предоставил глава Нацполиции Сергей Князев.



В ходе второй части брифинга, уже после получения президентом от правоохранителей информации с ограниченным доступом по «делу Шеремета», представители СМИ задали ряд конкретных вопросов, касающихся расследования убийства, на которые Князев не смог ответить ввиду тайны досудебного расследования.



Зеленский, реагируя на количество озвученных и оставшихся без ответов вопросов, обратился к журналистам: «Из того, что я услышал, увидел, я хотел бы, чтобы мы сейчас не очень давили на сотрудников уголовного розыска, там действительно много работы. И я уверен, что правоохранители не могли вам показать очень много из тех фактов, просто не могли».



Президент подчеркнул: «Я с таким же настроением пришел [услышать конкретные факты расследования], а сейчас я понимаю, почему не могли [обнародовать информацию, имеющуюся у следствия], — потому что в этом деле нам с вами нужен результат».



По словам Зеленского, самое главное, чтобы люди, которые подорвали Павла Шеремета, были за решеткой. «Как минимум — первый шаг, чтобы страна знала, кто эти люди», — добавил глава государства.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя издания «Украинская правда» Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.



Следствие считает приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.