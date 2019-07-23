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В Питере жестоко убили антивоенную и ЛГБТ-активистку

23 июля 2019, 17:27

В Питере жестоко убили антивоенную и ЛГБТ-активистку

В Санкт-Петербурге убили антивоенную и ЛГБТ-активистку Елены Григорьеву. Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов.

По его словам, активистка неоднократно получала угрозы убийством.

«В последнее время она становилась жертвой насилия и ей часто угрожали убийством. Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было. Все в стиле "будут убивать — звоните". Позвонить не успела», — заявил активист.

Тело Григорьевой нашел прохожий возле ее дома на улице Пулковская между самим домом и школой спустя 12 — 16 часов после смерти, пишет «Фонтанка». Эксперты установили время смерти между часом ночи и пятью утра 21 июля.

На ее теле обнаружено 8 ножевых ранений и следы удушения.

«Незадолго до гибели Григорьеву видели в обществе пяти человек — ее подруги и четверых мужчин. По предварительной информации, компания употребляла спиртные напитки на уличной скамейке. Рядом с местом убийства нашли бутылку», — пишет издание.

У полиции пока нет подозреваемых, но приоритетным пока остается бытовой мотив.

По информации издания, информация о многочисленных угрозах погибшей пока не подтверждается. За год Григорьева обращалась с одним заявлением о совершенных в отношении нее действиях сексуального характера, но в возбуждении уголовного дела Следственный комитет РФ отказал.

Григорьеву внесли в список потенциальных жертв проекта «Пила против ЛГБТ» — гомофобного движения, которое «наказывает» представителей ЛГБТ-сообщества и тех, кто их поддерживает.

Григорьева на акциях в поддержку украинцев, осужденных в РФ

 

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