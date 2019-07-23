В Питере жестоко убили антивоенную и ЛГБТ-активистку

В Санкт-Петербурге убили антивоенную и ЛГБТ-активистку Елены Григорьеву. Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов.



По его словам, активистка неоднократно получала угрозы убийством.



«В последнее время она становилась жертвой насилия и ей часто угрожали убийством. Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было. Все в стиле "будут убивать — звоните". Позвонить не успела», — заявил активист.



Тело Григорьевой нашел прохожий возле ее дома на улице Пулковская между самим домом и школой спустя 12 — 16 часов после смерти, пишет «Фонтанка». Эксперты установили время смерти между часом ночи и пятью утра 21 июля.



На ее теле обнаружено 8 ножевых ранений и следы удушения.



«Незадолго до гибели Григорьеву видели в обществе пяти человек — ее подруги и четверых мужчин. По предварительной информации, компания употребляла спиртные напитки на уличной скамейке. Рядом с местом убийства нашли бутылку», — пишет издание.



У полиции пока нет подозреваемых, но приоритетным пока остается бытовой мотив.



По информации издания, информация о многочисленных угрозах погибшей пока не подтверждается. За год Григорьева обращалась с одним заявлением о совершенных в отношении нее действиях сексуального характера, но в возбуждении уголовного дела Следственный комитет РФ отказал.



Григорьеву внесли в список потенциальных жертв проекта «Пила против ЛГБТ» — гомофобного движения, которое «наказывает» представителей ЛГБТ-сообщества и тех, кто их поддерживает.

Григорьева на акциях в поддержку украинцев, осужденных в РФ