В Мариуполе переселенка с детьми и внуками живет в гараже ►

В Мариуполе переселенка с двумя дочками и двумя внучками более полугода проживает в гараже. Мариупольский горсовет отказался предоставлять ей временное жилье. Об этом говорится в сюжете ОТВД.



Марина — переселенка из Перевальска Луганской области. Говорит, что в ее дом попал снаряд, оставшееся разворовали.



С начала боевых действий она вместе с дочками и внучками перебрались в Сартану, а позже — в Мариуполь, где снимали квартиру. Позже у женщины диагностировали рак.



«Рак требует очень много денег. Лечение очень дорогое. И это меня потянуло вниз... Нас сторожи поддерживали, кто-то еще, например, принесет обогреватель», — рассказала женщина.



Марина обращалась в Департамент по работе с активами Управления Мариупольского горсовета, однако ей отказали в предоставлении жилья из-за нехватки баллов. В Мариуполе действует бальная система предоставления жилья — на их число влияет наличие официального трудоустройства, детей, статуса инвалидности и тд.



«О каких баллах может идти речь — инвалид второй группы, малолетние дети. Что я, что дочка — матери-одиночки. Живем в гараже с детьми. У меня такая обида была», — говорит Марина.



На сегодня в очереди на жилье в Мариуполе стоят 680 переселенцев.