Зеленский назвал «мальчиком» журналиста-расследователя

Президент Владимир Зеленский назвал «мальчиком» журналиста программы «Схемы: коррупция в деталях» Михаила Ткача. Часть диалога с Зеленским Ткач опубликовал в Facebook.
Зеленский: Где этот мальчик?
— Я журналист, а не мальчик.
Зеленский: А журналист что не может быть парнем?
— Парнем может. Мальчиком — нет.
Зеленский: Ну хорошо. Как к Вам обращаться?
— Михаил меня зовут, Владимир Александрович.
«Кто-то определенное забыл как у Порошенко требовал к себе уважения на стадионе», — написал Ткач, подразумевая случай, когда Зеленский требовал от команды Петра Порошенко называть его по имени и отчеству.