На киевском округе победила основательница «Агентства восстановления и развития Донбасса»

Кандидат от партии «Слуга народа» Людмила Буймистер выиграла выборы в киевском округе № 223 (Шевченковский район). Об этом сообщается на сайте ЦИК.



33-летняя Буймистер набрала 31,7%, за нее проголосовали 22 890 избирателей.



Ее соперником был нардеп, кандидат от ВО «Свобода» Юрий Левченко. Он набрал 24,16%, что равняется 17 446 голосам.



Буймистер родилась в Москве, проживает в Киеве, беспартийная.



Победительница в 223-м округе — основательница благотворительной организации «Агентство восстановления и развития Донбасса». Глава этой организации — руководитель партии нардепа Сергея Таруты «Основа» Дмитрий Толстошеев.



До конца 2018 года Буймистер руководила компанией «Киномания», принадлежащей дочерям Таруты.



Она также является членом набсовета венгерского металлургического завода «Дунаферр».