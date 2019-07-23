Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 23 июля.

Политика



Глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на временно неподконтрольной части Донбасса. По результатам досрочных парламентских выборов «Слуга народа» набрала абсолютное большинство в Верховной Раде — 252 мандата, что позволит ей принимать некоторые законопроекты единолично.



Разумков считает, что продление действия закона об «особом статусе» Донбасса будет зависеть от формата переговоров в «нормандском формате» и имплементации Минских договоренностей.



Разумков исключил возможность амнистии для боевиков «ДНР/ЛНР».



Боевые действия



СММ ОБСЕ подтвердила гибель женщины в результате обстрела Первомайска Луганской области 20 июля.



Украинская сторона обвинила боевиков в нарушении режима прекращения огня, которое вступило в силу с полуночи 21 июля. В Минобороны заявили, что боевики в течение 10 минут вели прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по позициям украинских военных вблизи Луганского Донецкой области.



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