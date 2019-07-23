ОБСЕ видела, как из оккупации везли гроб в сторону РФ

Через подконтрольный боевикам участок украино-российской границы провезли гроб в направлении РФ. Автомобиль заметили наблюдатели СММ ОБСЕ, который находились на пограничном пункте пропуска «Донецк».



«19 июля в 3.50 Наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска "Донецк" наблюдала за гражданской машиной, которая перевозила гроб, привязанный на верхней части машины, которая прибыла из Украины и пересекла границу в сторону Российской Федерации», — говорится в отчете за 16 — 22 июля.



В автомобиле, перевозившем гроб, находились две женщины и двое мужчин.