Беспилотники ОБСЕ обстреляли во время полетов под Мариуполем и границей с РФ

Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли во время мониторинги вблизи Чермалыка Донецкой области и подконтрольного боевикам Березового Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Находясь в 600 метрах от Чермалыка, патруль СММ слышали 3 выстрела из стрелкового оружия. По их оценке, огонь велся в направлении беспилотника малого радиуса действия, в связи с чем наблюдатели покинули этот район.



Чермалык расположен в 30 километрах от Мариуполя.



На окраине Березового (53 километра от Луганска) команда СММ слышала 1 очередь из крупнокалиберного пулемета примерно в 1 — 2 километре от их местонахождения. По оценке, огонь велся в направлении БПЛА среднего радиуса действия.



Березовое расположено в 25 километрах от границы с Россией.