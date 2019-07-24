Угольный бизнесмен Виталий Кропачев подтвердил информацию о том, что новым неофициальным куратором угольного сектора стал дончанин Виталий Беляков.



Кропачев заявил, что не знает о связях Белякова с олигархом Игорем Коломойским, однако по его мнению, новый «смотрящий» — человек сына беглого президента Александра Януковича.



«Мое мнение, он как бы креатурой Александра Викторовича, так и остался. Его топ-менеджер, человек, на которого была записана масса активов», — сказал бизнесмен.



«То, что это — топ-менеджер Януковича, это понятно. Каким образом его ввели в действие,...есть СБУ, НАБУ — пусть разбираются», — добавил он.



Кропачев также подтвердил информацию из расследований ряда СМИ о том, что руководители государственных шахт ездили на собеседование к Белякову.



Он также отметил, что новые люди на «Центрэнерго» — Александр Уваров и Владимир Потапенко — люди Белякова.

При президенсттве Петра Порошенко Кропачева считали «смотрящим» за угольным сектором страны, который действовал в интересах нардепа от БПП Игоря Кононенко. По информации СМИ, место Кропачева занял донецкий бизнесмен Виталий Беляков.



После смены менеджмента «Центрэнерго» перешла на контракты с предприятиями группы «Приват» Коломойского.