Зеленский назначил своим советником чиновника, работавшего с тремя его предшественниками

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 548/2019 о назначении своим советником Руслана Демченко. В прошлом чиновник был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко и замруководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.



В октябре 2018 года Демченко представлял Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы.



В 2014 году был советником Петра Порошенко. В 2010 — 2014 годах работал заместителем министра иностранных дел. В этот период главами МИД были Порошенко, Константин Грищенко, Леонид Кожара и Андрей Дещица.



2006 — 2010 годы — глава Офиса президента Виктора Ющенко.



2000 — 2005 годы — консул Украины в Стамбуле, посол Украины в Сербии и Черногории.



В конце 1990-х — замруководителя управления Администрации президента Кучмы.



1992-1996 годы — второй секретарь посольства Украины в США.