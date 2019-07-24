Зеленский назначил своим советником чиновника, работавшего с тремя его предшественниками

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 548/2019 о назначении своим советником Руслана Демченко. В прошлом чиновник был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко и замруководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.
В октябре 2018 года Демченко представлял Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы.
В 2014 году был советником Петра Порошенко. В 2010 — 2014 годах работал заместителем министра иностранных дел. В этот период главами МИД были Порошенко, Константин Грищенко, Леонид Кожара и Андрей Дещица.
2006 — 2010 годы — глава Офиса президента Виктора Ющенко.
2000 — 2005 годы — консул Украины в Стамбуле, посол Украины в Сербии и Черногории.
В конце 1990-х — замруководителя управления Администрации президента Кучмы.
1992-1996 годы — второй секретарь посольства Украины в США.