Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский назначил своим советником чиновника, работавшего с тремя его предшественниками

24 июля 2019, 11:48

Зеленский назначил своим советником чиновника, работавшего с тремя его предшественниками

Президент Владимир Зеленский подписал указ № 548/2019 о назначении своим советником Руслана Демченко. В прошлом чиновник был советником пятого президента Петра Порошенко, главой офиса третьего президента Виктора Ющенко и замруководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы.

В октябре 2018 года Демченко представлял Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы.

В 2014 году был советником Петра Порошенко. В 2010 — 2014 годах работал заместителем министра иностранных дел. В этот период главами МИД были Порошенко, Константин Грищенко, Леонид Кожара и Андрей Дещица.

2006 — 2010 годы — глава Офиса президента Виктора Ющенко.

2000 — 2005 годы — консул Украины в Стамбуле, посол Украины в Сербии и Черногории.

В конце 1990-х — замруководителя управления Администрации президента Кучмы.

1992-1996 годы — второй секретарь посольства Украины в США.

ТЕМЫ

Люди
Руслан Демченко
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:48
Россия направит в Донецк «гуманитарный конвой» впервые в этом году
12:06
В Донецке пропала 10-летняя довочка
09:06
Беспилотники ОБСЕ обстреляли во время полетов под Мариуполем и границей с РФ
22:59
ОБСЕ видела, как из оккупации везли гроб в сторону РФ
22:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
11:16
Штаб ООС: В Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер ОБСЕ
10:07
В Докучаевске эвакуировали жителей дома из-за утечки газа
08:22
В ОБСЕ подтвердили гибель женщины на неподконтрольной Луганщине
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:12
Глава «ДНР» оценил возможность перехода на российский телефонный код
13:49
«ДНР» собралась провести перепись населения в октябре
12:54
Глава «ДНР» рассказал, что подал документы на получение российского гражданства
12:27
Глава группировки «ДНР» заявил о высокой готовности вхождения в РФ. Ждет появления «окна возможностей»
22:37
Донбасс накануне и в день выборов. Главное за неделю
16:44
В ОБСЕ подтвердили гибель пенсионерки в Донецке
все новости
12:48
Россия направит в Донецк «гуманитарный конвой» впервые в этом году
12:41
У Зеленского попросят регулятора и Кабмин смягчить повышение цены на электроэнергию
12:06
В Донецке пропала 10-летняя довочка
11:48
Зеленский назначил своим советником чиновника, работавшего с тремя его предшественниками
11:27
В округе №50 мэр Покровска победил мэра Доброполья на выборах в Раду
11:15
Экс-мэр Луганска стал замсекретаря СНБО
11:05
ОПЗЖ обвинила «Батькивщину» в фальсификациях в Торецке. У Тимошенко отрицают
10:21
Кропачев: Новый угольный «смотрящий» — человек Януковича
09:57
Бывший угольный «смотрящий» Кропачев говорит, что сам разорвал контракт с «Центрэнерго»
09:50
Полиция усилила охрану избиркома на Луганщине, где баллотируется брат Медведчука. Голоса пересчитывают
09:06
Беспилотники ОБСЕ обстреляли во время полетов под Мариуполем и границей с РФ
08:57
На округе в Марьинке победил кандидат ОПЗЖ
08:23
Украинская сторона готова демонтировать укрепления в районе Станицы Луганской
22:59
ОБСЕ видела, как из оккупации везли гроб в сторону РФ
22:51
На конфликтный округ в Покровске направили вертолет со спецназом
все новости
ВИДЕО
В Мариуполе переселенка с детьми и внуками живет в гараже ►
23 июля, 19:29
Монополия бывших «регионалов» закончилась: как Донбасс выбирал парламент ►
22 июля, 18:57
За кого голосовал Донбасс: опрос в Мариуполе и Славянске ►
21 июля, 22:05
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция