В России заявили, что их гражданство получили 7 тысяч жителей Донбасса

Российское гражданство по упрощенной схеме получили около 7 тьсяч жителей Донбасса, еще 30 тысяч ждут такого решения. Об этом заявил губернатор Ростовской области, где происходит выдача паспортов, Василий Голубев, передает «Интерфакс».



Он добавил, что не видит проблемы, если эти люди переедут в его регион. По словам российского чиновника, в области 47 700 свободных вакансий, это в два раза больше, чем зарегистрированных безработных.



Ранее глава группировки «ДНР» заявил, что подал документы на полчение российского гражданства.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



17 июля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Воспользоваться такой процедурой смогут те граждане, которые находятся на территории России.