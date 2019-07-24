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В Мариуполе открылся комьюнити-центр для всех — от военных до ЛГБТ

24 июля 2019, 14:22

В Мариуполе открылся комьюнити-центр для всех — от военных до ЛГБТ

Скрин: Телеканал ТV7 Мариуполь/YouTube Скрин: Телеканал ТV7 Мариуполь/YouTube

В Мариуполе открылся центр поддержки разным категориям населения. Здесь предоставляют бесплатную психологическую и юридическую помощь, медицинскую консультацию, а вскоре появится возможность быстро пройти тест на ВИЧ. Об этом говорится в сюжете местного телеканала ТV7.

Комьюнити-центр «Equality east» открыт для переселенцев, военных, наркозависимых, представителей ЛГБТ-сообщесвта, жертв насилия, секс-работников и не только. Координаторы говорят, что прийти может любой желающий.

«Здесь никто не будет спрашивать, относитесь ли вы к ЛГБТ-сообществу или нет. Если вы придете, никто не осудит. Мы не пропагандируем ничего. Мы пытаемся построить место, которое может дать помощь», — координатор центра Кирилл.

В центре работают юристы, психологи, соцработники и волонтеры.

«Мы планируем мероприятия разного характера: и психологические клубы, и мастер-классы, и лекции», — рассказал координатор Владимир.

В сентябре здесь появится первый в Украине тестомат, с помощью которого можно быстро пройти тест на ВИЧ.

 

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