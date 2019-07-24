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Денисова уточнила: переговоры с РФ о возвращении украинских моряков еще ведутся

24 июля 2019, 16:28

Денисова уточнила: переговоры с РФ о возвращении украинских моряков еще ведутся

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в настоящее время идут переговоры о возвращении в Украину Россией 24 украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву.

«Мне известно, что ведутся переговоры о возвращении моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву», — написала Денисова у себя в Facebook.

Она также добавила, что еще 18 июля подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о принятии решения об избрании ее личного обязательства в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в Лефортовском СИЗО города Москвы. Посольство Украины в РФ передало через МИД РФ эти документы в ФСБ России и сейчас они находятся на рассмотрении руководителя Следственного управления.

«Надеюсь на то, что все необходимые документы будут направлены и учтены. Ждем моряков дома», — подытожила Денисова.

Ранее в комментарии «Громадському» Денисаова сказала: «Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине».

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