Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Боевики не допустили специалистов к мосту в Станице Луганской

24 июля 2019, 17:07

Боевики не допустили специалистов к мосту в Станице Луганской

Представители незаконных вооруженных формирований не допустили специалистов для обследования разрушенного моста в пгт Станица Луганская Луганской области. Об этом рассказал председатель райадминистрации Юрий Золкин в видео, распространенном на странице Станично-Луганской районной райадминистрации в Facebook.

«Прибыли проектировщики, специалисты, которые должны были оценить всю ситуацию с разрушенным мостом для того, чтобы подготовить соответствующий проект. Как только проектировщики спустились к провалу, их предупредили, что это будет воспринято как акт агрессии и человек, которых находится на противоположной стороне в военной форме, запретил дальше продвигаться», - сказал Золкин.

По его словам, после данного диалога из-за оборонного укрепления боевиков показалась группа телевизионщиков, которые начали снимать на видео группу специалистов.

17 июля пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе пгт Станица Луганская Луганской области, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец. Она добавила, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.

Позже она заявила, что профильные ведомства должны подготовить конкретные предложения по восстановлению моста возле Станицы Луганской, чтобы украинская сторона проинформировала о них на заседания ТКГ в Минске 31 июля. Олифер сообщила, что подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской продолжаются.

ТЕМЫ

Места
Станица Луганская
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:09
В России заявили, что их гражданство получили 7 тысяч жителей Донбасса
12:48
Россия направит в Донецк «гуманитарный конвой» впервые в этом году
12:06
В Донецке пропала 10-летняя девочка
09:06
Беспилотники ОБСЕ обстреляли во время полетов под Мариуполем и границей с РФ
22:59
ОБСЕ видела, как из оккупации везли гроб в сторону РФ
22:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
11:16
Штаб ООС: В Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер ОБСЕ
10:07
В Докучаевске эвакуировали жителей дома из-за утечки газа
08:22
В ОБСЕ подтвердили гибель женщины на неподконтрольной Луганщине
22:55
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:12
Глава «ДНР» оценил возможность перехода на российский телефонный код
13:49
«ДНР» собралась провести перепись населения в октябре
12:54
Глава «ДНР» рассказал, что подал документы на получение российского гражданства
12:27
Глава группировки «ДНР» заявил о высокой готовности вхождения в РФ. Ждет появления «окна возможностей»
22:37
Донбасс накануне и в день выборов. Главное за неделю
все новости
19:25
Полиция провела ротацию спецназовцев, обеспечивающих правопорядок на окружкоме в Покровске
18:36
В Луганской области СБУ лишила допуска к гостайне 23 чиновников
17:40
Российская омбудсвумен не подтвердила договоренности по освобождению украинских моряков
17:07
Боевики не допустили специалистов к мосту в Станице Луганской
16:32
У Зеленского говорят, что он не отдаст Крым в обмен на Донбасс
16:28
Денисова уточнила: переговоры с РФ о возвращении украинских моряков еще ведутся
15:40
Ситуация на округе в Покровске: вертолет со спецназом, гробы и шины ►
15:15
ОПЗЖ отказывается признавать проигрыш брата Медведчука и обвиняет Ахметова
15:07
Денисова заявила о скором возвращении украинских моряков из РФ
14:48
Украине передали 64 заключенных с неподконтрольной Луганщины
14:22
В Мариуполе открылся комьюнити-центр для всех — от военных до ЛГБТ
13:50
«Оппоблок»: Пересчет голосов подтвердил проигрыш брата Медведчука
13:40
В новой Раде будет только 7 депутатов, связанных с Ахметовым
13:09
В России заявили, что их гражданство получили 7 тысяч жителей Донбасса
12:59
Ефремов дал первое интервью после СИЗО: хочет очистить имя Партии регионов и вернуться в политику
все новости
ВИДЕО
Ситуация на округе в Покровске: вертолет со спецназом, гробы и шины ►
24 июля, 15:40
В Мариуполе переселенка с детьми и внуками живет в гараже ►
23 июля, 19:29
Монополия бывших «регионалов» закончилась: как Донбасс выбирал парламент ►
22 июля, 18:57
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция