Полиция провела ротацию спецназовцев на окружкоме в Покровске

В Покровске Донецкой области прошла ротация приданных сил полиции, обеспечивающих правопорядок в окружной избирательной комиссии (ОИК) №50. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



«В Покровск в рамках плановой ротации прибыл новый отряд спецподразделения патрульной полиции ТОР. Группа заменила спецназовцев, которые прибыли вчера», - говорится в сообщении.



Отмечается, что задача полицейских - обеспечение общественной безопасности и правопорядка на окружной избирательной комиссии.



По данным полиции, оперативная обстановка на участке пока стабильная.

На округе № 105 в Покровске Донецкой области с 22 июля проходит акция протеста под местным избиркомом. Сторонники двух конкурирующих кандидатов в депутаты обвиняют членов комиссии в фальсификациях. Они поставили гроб, палатки, и автомобильные шины.



