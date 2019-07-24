Зеленский предложил премьеру Италии совместную экспертизу по делу Маркива

Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь Италии в проведении совместной экспертизы обстоятельств смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли, в убийстве которого признали виновным украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Соответствующее предложение Зеленский высказал во время телефонного разговора с главой Совета министров Италии Джузеппе Конте, сообщает пресс-служба президента.



«Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом», - подчеркнули в пресс-службе.

12 июля, Виталия Маркива, которого в Италии обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, признали виновным и приговорили к 24 годам лишения свободы. У Маркива есть гражданства Украины и Италии, он находится под арестом с июня 2017 года. Обвинения против Маркива базируются на показаниях французского журналиста Уильяма Рогелона (ключевой свидетель по делу), который был вместе с Роккелли и переводчиком Андреем Мироновым возле горы Карачун под Славянском. Роккелли и Миронов погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 года.