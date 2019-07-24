Главные события 24 июля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 24 июля.
Политика
Губернатор Ростовской области (РФ) Василий Голубев заявил, что российское гражданство по упрощенной схеме получили около 7 тысяч жителей Донбасса, еще 30 тысяч ждут такого решения.
Общество
Боевики «ЛНР» не допустили специалистов для обследования разрушенного моста в Станице Луганской, сообщили в Луганской облгосадминистрации.
Украинская сторона СЦКК сообщила о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.
Права человека
Группировка «ЛНР» передала 64 заключенных для отбывания наказания на подконтрольной властям территории.
Боевые действия
Через подконтрольный боевикам участок украино-российской границыпровезли гроб в направлении РФ.
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