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ОБСЕ видела грузовой поезд и авто на неподконтрольной части украино-российской границы

24 июля 2019, 23:02

ОБСЕ видела грузовой поезд и авто на неподконтрольной части украино-российской границы

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали на неподконтрольной части украино-российской границы грузовой поезд и следы транспортного средства несельскохозяйственного назначения. Об этом сообщается в отчете миссии.

«18 июля по доступным СММ данным воздушного наблюдения обнаружено продление траншеи и результаты работ по выравниванию грунта приблизительно в 3 км к западу от н. п. Макаров Яр (быв. Пархоменко; неподконтрольный правительству, 28 км к востоку от Луганска) и приблизительно в 2,3 км к югу от границы с Российской Федерацией», - говорится в отчете.

По тем же данным воздушного наблюдения выявлены свежие следы транспортных средств, предположительно от транспортных средств несельскохозяйственного назначения, на грунтовой дороге, ведущей к границе с Российской Федерацией в районе, где нет официальных пунктов пересечения границы и нет дорог, приблизительно в 1 км к востоку от н. п. Королевка.

«23 июля, в 01:28, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал поезд (состоящий из 23 вагонов-цистерн и 13 открытых грузовых вагонов), который стоял на железнодорожной станции в н. п. Квашино (неподконтрольный правительству, 65 км к юго-востоку от Донецка)», - говорится в отчете.

В тот же день, в 01:46, БПЛА вновь зафиксировал поезд, двигавшийся в юго-восточном направлении, недалеко от н. п. Выселки в направлении границы с Российской Федерацией.

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украино-российская граница Квашино Макаров Яр Пархоменко
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