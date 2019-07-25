ООС зафиксировала нарушение режима «тишины»: ранен украинский военный

С начала текущих суток на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Там уточнили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил один обстрел украинских позиций: неподалеку Причепиловки — из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.



В результате этого обстрела был ранен украинский военнослужащий.



В штабе добавили, что за минувшие сутки, 24 июля, режим прекращения огня выполнялся.

На переговорах в Минске была достигнута договоренность, что с 00:01 21 июля начинается бессрочное прекращение огня. Эта договоренность впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.