США заинтересованы в наступлении мира в Украине, заявил посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в интервью The Washington Examiner.



«Целью, очевидно, сохранить мир и суверенитет народов Европы и не позволить начаться новому конфликту, который может произойти ввиду поведение россиян. Конечно, это проявляется в Украине», — сказал он.



«Поэтому целью является лучше внедрять американскую политику, добавив наш голос к миру и стабильности на континенте», — добавил дипломат.



По словам Гилмора, он займет ведущую роль в ОБСЕ в вопросах, на которых сосредоточится организация, объединяющая 57 стран. Среди них — снижение напряженности в Европе, защита прав человека, демократических выборов и рост возможностей для женщин.