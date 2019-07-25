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Посол США в ОБСЕ: Цель — сохранить мир в Украине и Европе

25 июля 2019, 11:10

Посол США в ОБСЕ: Цель — сохранить мир в Украине и Европе

США заинтересованы в наступлении мира в Украине, заявил посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор в интервью The Washington Examiner.

«Целью, очевидно, сохранить мир и суверенитет народов Европы и не позволить начаться новому конфликту, который может произойти ввиду поведение россиян. Конечно, это проявляется в Украине», — сказал он.

«Поэтому целью является лучше внедрять американскую политику, добавив наш голос к миру и стабильности на континенте», — добавил дипломат.

По словам Гилмора, он займет ведущую роль в ОБСЕ в вопросах, на которых сосредоточится организация, объединяющая 57 стран. Среди них — снижение напряженности в Европе, защита прав человека, демократических выборов и рост возможностей для женщин.

 

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