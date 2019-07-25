ОБСЕ увидела 22 «Града» боевиков в Луганской области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода, в неподконтрольных украинскому правительству районах Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в свежем отчете миссии.



В частности, были зафиксированы 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» вблизи населенного пункта Боково-Платово Луганской области.



Также СММ ОБСЕ были замечены 7 РСЗО на полигоне рядом с Миусинском в 62 км от Луганска. 8 РСЗО были замечены недалеко от населенного пункта Садовый в 57 км от Луганска.



На подконтрольной боевикам территории Донецкой области миссия зафиксировала 2 буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б», 2 РСЗО и 2 противотанковые пушки «Рапира» на полигоне недалеко от Ольховки.



Также были замечены 3 РСЗО и 3 буксируемые гаубицы «Лягушка» на полигоне вблизи Тернового.