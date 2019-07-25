Полиция усиленно охраняет два избиркома в Луганской области

В Луганской области усилены меры безопасности возле окружных избирательных комиссий № 106 (Северодонецк) и № 105 (Счастье). Об этом сообщает пресс-служба областного главка полиции.



Возле зданий окружных избиркомов дежурят силовики в касках и бронежилетах.



По состоянию на сегодня полиция также обеспечивает правопорядок возле ОИК № 107 (Лисичанск), которая работает в штатном режиме.



Сегодня утром в ЦИК с избирательной документацией в сопровождении полицейских выехали представители ОИК № 113 (Сватово). Уже сдают документацию в ЦИК ОИК № 112 (Рубежное) и 114 (Беловодск).

На одномандатном избирательном округе № 106 победил кандидат от партии «Слуга народа» Алексей Кузнецов. За него проголосовали 21,49% (10 125 человек).



На 105-й ОИК в Счастье проводился пересчет голосов после того, как в полицию обратился член ОИК с заявлением об отсутствии проведения обработки протоколов.



В 105-м округе шла борьба между кандидатами от «Оппоблока» Викторией Гриб и «Оппозиционной платформы — За жизнь» Сергеем Медведчуком. По результатам обработки 100% протоколов, победила Гриб, за которую отдали 39,58% голосов.