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Зеленский призвал будущих нардепов «Слуги народа» «не лгать, не воровать»

25 июля 2019, 14:19

Зеленский призвал будущих нардепов «Слуги народа» «не лгать, не воровать»

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня в Киеве провел встречу с будущими народными депутатами от партии «Слуга народа». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на участников встречи.

По словам собеседников, на встречеа присутствовали практически все будущие нардепы от «Слуги народа», избранные как по списку, так и по мажоритарным округам.

В частности, кандидат в депутаты по списку «Слуги народа» Данил Гетманцев рассказал, что на встрече обсуждали общие принципы предстоящей работы в Верховной Раде. «Не лгать. Не воровать. Не отступать. Это квинтэссенция того, что он [Зеленский] говорил», — отметил Гетманцев.

«Если пересказать, о чем был разговор. Мы говорили о том, как мы встретились... о том, почему встретились. Он говорил, собственно говоря. Мы сидели, слушали, но согласились с ним. Мы говорили о том, для чего мы встретились и что планируем делать. Мы говорили о том, что для нас важно остаться в истории государства, не опозорить себя, свою политическую силу, свои семьи... Это такая мировоззренческая основа, на которой мы будем в дальнейшем строить свои отношения во фракции и свои действия будем от этого отталкивать», — подчеркнул будущий нардеп.

По словам Гетманцева, кадровые вопросы на встрече не обсуждались. «Мы понимаем, на сегодняшний день этих решений нет. Они должны быть приняты в ближайшие недели», — добавил он.

Другой кандидат в народные депутаты — гендиректор «1+1 Media» Александр Ткаченко также заявил, что кадровые вопросы на встрече не поднимались. «Не обсуждали. На следующей неделе будут обсуждать», — сказал он.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский
Организации
Слуга народа

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