Российской телеведущей Дане Борисовой на три года запретили въезд в Украину. Об этом сообщает «Детектор медиа» со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.



В СБУ пояснили, что такие меры были приняты в интересах обеспечения национальной безопасности страны.



Сама Борисова в комментарии «РИА Новости» назвала запрет на посещение Украины «прогнозируемым». Она также призналась, что при въезде в Киев ввела украинские власти в заблуждение, сказав, что не посещала Крым. «Я была в Крыму неоднократно, более того — сегодня туда собираюсь», — сказала телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official) 15 Июл 2019 в 6:57 PDT



Борисова рассказала, что недавно ездила в Киев по работе сниматься в российском шоу .



Как пишет «Детектор медиа», телеведущая была в Крыму в 2017 году и назвала полуостров «российским».